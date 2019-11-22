Ні расизму: "Шахтар" ефектно підтримав Тайсона перед матчем з ФК "Львів" – фото

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Тайсон / ФК "Шахтар"

На матчі 15 туру УПЛ проти "Львова" вболівальники "Шахтаря" провели акцію на підтримку півзахисника Тайсона.

Вболівальники одягли маски із зображенням обличчя бразильця.

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Також перед матчем відбулася акція "Ні расизму!", організована з метою підвищити обізнаність громадськості про прояви нетерпимості і дискримінації у футболі. Така акція пройде перед усіма матчами 15 туру УПЛ.


Акція перед матчем "Шахтар" – ФК "Львів" / Фото: Скріншот

Тайсон пропускає матч з "Львовом" через червону картку за непристойний жест на адресу вболівальників "Динамо" у відповідь, начебто, на расистську поведінку.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Львів Расизм на матчі Шахтар – Динамо Расизм
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