Нідерланди – Англія: прогноз букмекерів на матч у півфіналі Ліги націй

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Збірні Нідерландів та Англії розіграють другий квиток у фінал новоствореного турніру – Ліги націй УЄФА. Ближчою до вирішального матчу, на думку експертів, є команда із Великобританії.

У четвер, 6 червня, в португальському Гімарайнші відбудеться матч 1/2 фіналу Ліги націй між збірними Нідерландів і Англії. Стартовий свисток на арені пролунає о 21:45 за київським часом.

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За свою історію національні команди зустрічалися 21 раз. На сьогоднішній день між збірними встановилося рівність: по шість перемог у Англії та Нідерландів при дев'яти нічиїх в очних зустрічах, які зазвичай носили товариський статус. Останнім таким матчем була гра в березні 2018 року, коли Англія здобула мінімальну перемогу.

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На перемогу англійців коефіцієнт – 2,49, на вікторію Нідерландів – 3,125. Нічия – 3,3.

З високою ймовірністю обом суперникам вдасться відзначитись. Такий підсумок оцінюють коефіцієнтом – 1,76. Хоча б одна не заб’є – 2,04.

Нагадаємо, у другому півфіналі плей-офф раунду Ліги Націй зустрінуться збірні Португалії та Швейцарії. Даний поєдинок відбудеться 5 червня в Порту.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Нідерланди Ліга націй
Джерело: 24 канал
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