Нідерланди – Англія: де дивитися онлайн півфінал Ліги націй

Збірні команди Нідерландів та Англії зійдуться у другому півфіналі Ліги націй. Поєдинок відбудеться у Португалії, а в Україні його можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

В Україні матчі дебютної Ліги націй показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на каналі "Футбол 1" буде транслюватися поєдинок Нідерланди – Англія.

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Пряма трансляція зі стадіону "Афонсу Енрікеш" у місті Гімарайнш розпочнеться о 21:35. Стартовий свисток матчу Нідерланди – Англія пролунає о 21:45. Також грі передуватиме програма "Ліга націй. Матч центр" на каналі "Футбол 1", яка розпочнеться, о 21:00.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія відбудеться і на сайті Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент коштує 89 гривень. Але він передбачає можливість перегляду й інших футбольних матчів у HD-якості.

Поєдинок півфіналу Ліги націй Нідерланди – Англія відбудеться у четвер, 6-го червня. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

У фіналі на переможця пари Нідерланди – Англія вже чекає збірна Португалії. У середу, 5-го червня, Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію.