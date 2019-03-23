Нідерланди – Німеччина: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

В рамках другого туру відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2020 у групі C зустрінуться Нідерланди і Німеччина. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Правами на показ матчів відбору на Євро-2020 володіє "Медіа група Україна", куди входять ТРК "Україна" та телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" покажуть матч у прямій трансляції. Початок трансляції, – о 21:40, сама гра розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн матч Нідерланди – Німеччина можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 19:30. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Матч Нідерланди – Німеччина відбудеться 24 березня на "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.

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