Нідерланди – Німеччина: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020

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Нідерланди - Німеччина: прогноз і ставки букмекерів на матч відбору на Євро-2020
Нідерланди – Німеччина прогноз букмекерів

У неділю, 24 березня, на стадіоні "Амстердам Арена" збірна Нідерландів зіграє з національною командою Німеччини в рамках відбору до Євро-2020. Букмекери визначили, у кого більше шансів на перемогу у цьому поєдинку.

У іменитих європейських збірних багата історія протистоянь. Команди зустрічалися вже 44 рази: 13 перемог здобули голландці, тоді як Німеччина перемагала в 15 зустрічах. Найчастіше матчі завершувалися внічию – 16 разів.

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William Hill

У прогнозі британських букмекерів перемога збірної Нідерландів оцінена коефіцієнтом 2,45. На те, що переможе збірна Німеччини – 2,70. Нічия у матчі – 3,50.

Найбільше шансів на забитий м'яч букмекери віддають Тімо Вернеру у Німеччини та Люку де Йонгу з Мемфісом Депайєм у Нідерландів – 2,37.

PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу збірної Нідерландів з дещо більшим коефіцієнтом 2,50. Перемога німців – 2,75. Нічия у цьому матчі – 3,45.

Marathon bet

Найбільший коефіцієнт на перемогу Нідерландів виставили у Marathon bet – 2,51. Перемога Німеччини в них отримала теж найбільший коефіцієнт – 2,83. Нічия – 3,65.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Німеччина відбудеться у неділю, 24 березня. Початок зустрічі – о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євро-2020 Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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