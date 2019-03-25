Німеччина у напруженому матчі вирвала перемогу у Нідерландів: відео

403 Читать новость на русском
Нідерланди - Німеччина: відео голів та огляд матчу - відбір на Євро-2020
Нідерланди – Німеччина відео голів

Збірна Німеччини в рамках другого туру групової стадії відбору до чемпіонату Європи-2020 впоралася з Нідерландами (3:2).

Нідерланди – Німеччина 2:3
Голи: де Лігт, 48, Депа, 63 – Сане, 14, Гнабрі, 34, Шульц, 90

Дивіться всі результати: Хорватія сенсаційно програла угорцям, Німеччина вирвала перемогу над голландцями

Гості першими відкрили рахунок після точного удару Лероя Сане. Ще через кілька хвилин Серж Гнабрі зумів забити другий м'яч Німеччини в цьому поєдинку.

На початку другого тайму Маттейс де Лігт відіграв один м'яч, а на 63-й хвилині Мемфіс Депай зрівняв рахунок класним ударом в нижній кут.

Попри це, останнє слово в цій битві було все ж за підопічними Йоахіма Льова. Ніко Шульц на 90 хвилині додав до асисту забитий гол та приніс своїй команді важливі три бали.

У підсумку, несподівана перемога німців вивела їх в лідери групи, але куди важливіше, що підопічні Льова перервали серію невдач, здобувши першу перемогу після минулорічного чемпіонату світу.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Німеччина

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
сьогодні
6413
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
24 березня 16:30 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
Михайло Гема 481
Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
24 березня 14:36 Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
2071
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
24 березня 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
415
Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
24 березня 11:03 Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
860
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
23 березня 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
2316
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук