Німеччина у напруженому матчі вирвала перемогу у Нідерландів: відео

Збірна Німеччини в рамках другого туру групової стадії відбору до чемпіонату Європи-2020 впоралася з Нідерландами (3:2).

Нідерланди – Німеччина 2:3

Голи: де Лігт, 48, Депа, 63 – Сане, 14, Гнабрі, 34, Шульц, 90

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Гості першими відкрили рахунок після точного удару Лероя Сане. Ще через кілька хвилин Серж Гнабрі зумів забити другий м'яч Німеччини в цьому поєдинку.

На початку другого тайму Маттейс де Лігт відіграв один м'яч, а на 63-й хвилині Мемфіс Депай зрівняв рахунок класним ударом в нижній кут.

Попри це, останнє слово в цій битві було все ж за підопічними Йоахіма Льова. Ніко Шульц на 90 хвилині додав до асисту забитий гол та приніс своїй команді важливі три бали.

У підсумку, несподівана перемога німців вивела їх в лідери групи, але куди важливіше, що підопічні Льова перервали серію невдач, здобувши першу перемогу після минулорічного чемпіонату світу.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Німеччина

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