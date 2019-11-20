Нідерландські футболісти зробили красиву акцію проти расизму під час матчу: відео
Гравці збірної Нідерландів Жоржиньо Вейналдум і Френкі де Йонг зробили красивий жест на знак боротьби з расизмом.
Під час матчу відбору Євро-2020 проти Естонії Вейналдум забив гол і підійшов до трибун разом з Де Йонгом. Футболісти доклали свої руки один до одного і показали вболівальникам кольори своєї шкіри.
До слова: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон
Це повноцінна акція проти расизму. Решта гравців стояли за спинами півзахисників.
Зазначимо, що матч закінчився перемогою "помаранчевих" з рахунком 5:0, а Вейналдум став автором хет-трику.
Жоржиньо – та й весь голландський футбол – сколихнув інцидент на недільному матчі другого голландського дивізіону між "Ден Босхом" і "Ексельсіор" (17 листопада). Вболівальники" Ден Босха" називали гравця суперників Ахмада Морейру "чорним" і "збирачем бавовни". У відповідь на це футболіст пішов з поля, а потім суддя призупинив матч.
Читайте також: Новий расистський скандал: гравець в Нідерландах піддався образам, а потім забив гол – відео