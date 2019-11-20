Нідерландські футболісти зробили красиву акцію проти расизму під час матчу: відео

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Жоржиньо Вейналдум і Френкі де Йонг / Фото з відкритих джерел

Гравці збірної Нідерландів Жоржиньо Вейналдум і Френкі де Йонг зробили красивий жест на знак боротьби з расизмом.

Під час матчу відбору Євро-2020 проти Естонії Вейналдум забив гол і підійшов до трибун разом з Де Йонгом. Футболісти доклали свої руки один до одного і показали вболівальникам кольори своєї шкіри.

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Це повноцінна акція проти расизму. Решта гравців стояли за спинами півзахисників. 

Зазначимо, що матч закінчився перемогою "помаранчевих" з рахунком 5:0, а Вейналдум став автором хет-трику.

Жоржиньо – та й весь голландський футбол – сколихнув інцидент на недільному матчі другого голландського дивізіону між "Ден Босхом" і "Ексельсіор" (17 листопада). Вболівальники" Ден Босха" називали гравця суперників Ахмада Морейру "чорним" і "збирачем бавовни". У відповідь на це футболіст пішов з поля, а потім суддя призупинив матч.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Расизм Нідерланди
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