Нігерія – ПАР: прогноз букмекерів на матч Кубка Африки-2019

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У чвертьфіналі Кубка африканських націй Нігерія зіграє з Південно-Африканською республікою.

Експерти вважають фаворитом поєдинку "зелено-білих".

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2,01 – коефіцієнт на перемогу Нігерії в основний час.
4,6 – коефіцієнт на перемогу ПАР.
2,99 – коефіцієнт на нічию.

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Прогноз на матч "Нігерія" – "ПАР"

Коефіцієнт на те, що Нігерія проб'ється до півфіналу – 1,5, суперник – 2,63.

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Прогноз на прохід до півфіналу

Чи зможуть "орли" перемогти ПАР дізнаємося у середу, 10 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Нігерія Кубок африканських націй
Джерело: 24 канал
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