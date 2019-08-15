Нігерія оголосила склад на товариський матч проти України в Дніпрі

Тренерський штаб збірної Нігерії оголосив список гравців, які викликані на матч проти збірної України. Матч відбудеться у Дніпрі 10 вересня.

Читайте також: Збірна України офіційно зіграє матчі у Дніпрі та Запоріжжі

Загалом у списку триразових чемпіонів Африки (бронзові призери Кубку африканських націй 2019) 23 гравці. Але лише один з них представляє внутрішній чемпіонат. натомість одразу шість з чемпіонату Англії. Ще по три гравці з Іспанії та Франції, а по двоє виступають у чемпіонатах Німеччини, Італії та Португалії.

Воротарі: Езенва ("Катсіна Юнайтед", Нігерія), Озохо ("Омонія", Кіпр), Окоє ("Фортуна", Німеччина)

Захисники: Омеруо ("Леганес", Іспанія), Балогун ("Брайтон", Англія), Еконг ("Удінезе", Італія), Ебуехі ("Бенфіка", Португалія), Аіна ("Торіно", Італія), Авазієм ("Порту", Португалія), Аджаї ("Вест Бромвіч", Англія), Коллінс ("Падерборн", Німеччина)

Півзахисники: Ндіді ("Лестер", Англія), Етебо ("Сток Сіті", Англія), Івобі ("Евертон", Англія), Іхеаначо ("Лестер", Англія), Арібо ("Рейнджерс", Шотландія)

Форварди: Муса ("Аль-Наср", Саудівська Аравія), Калу ("Бордо", Франція), Саймон ("Леванте", Іспанія), Оньєкуру ("Монако", Франція), Онуачу ("Мідтьюлланд", Данія), Чуквуезе ("Вільярреал", Іспанія), Осімхен ("Лілль", Франція).

При цьому у збірній Нігерії помилилися з прапором України в новині про список гравців. Вони зобразили його перевернутим.