Нігерія оголосила склад на товариський матч проти України в Дніпрі

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Збірна Нігерії
Збірна Нігерії / twitter.com/NGSuperEagles

Тренерський штаб збірної Нігерії оголосив список гравців, які викликані на матч проти збірної України. Матч відбудеться у Дніпрі 10 вересня.

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Загалом у списку триразових чемпіонів Африки (бронзові призери Кубку африканських націй 2019) 23 гравці. Але лише один з них представляє внутрішній чемпіонат. натомість одразу шість з чемпіонату Англії. Ще по три гравці з Іспанії та Франції, а по двоє виступають у чемпіонатах Німеччини, Італії та Португалії.

Воротарі: Езенва ("Катсіна Юнайтед", Нігерія), Озохо ("Омонія", Кіпр), Окоє ("Фортуна", Німеччина)
Захисники: Омеруо ("Леганес", Іспанія), Балогун ("Брайтон", Англія), Еконг ("Удінезе", Італія), Ебуехі ("Бенфіка", Португалія), Аіна ("Торіно", Італія), Авазієм ("Порту", Португалія), Аджаї ("Вест Бромвіч", Англія), Коллінс ("Падерборн", Німеччина)
Півзахисники: Ндіді ("Лестер", Англія), Етебо ("Сток Сіті", Англія), Івобі ("Евертон", Англія), Іхеаначо ("Лестер", Англія), Арібо ("Рейнджерс", Шотландія)
Форварди: Муса ("Аль-Наср", Саудівська Аравія), Калу ("Бордо", Франція), Саймон ("Леванте", Іспанія), Оньєкуру ("Монако", Франція), Онуачу ("Мідтьюлланд", Данія), Чуквуезе ("Вільярреал", Іспанія), Осімхен ("Лілль", Франція).

При цьому у збірній Нігерії помилилися з прапором України в новині про список гравців. Вони зобразили його перевернутим.

 

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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