Нігерійські футболісти в Україні: тест

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Нігерійські футболісти в Україні: тест
Нігерійські футболісти в Україні: тест / GETTY IMAGES

У вівторок, 10-го вересня, збірна України з футболу проведе товариський матч у Дніпрі проти Нігерії. За всю історію свого існування збірна України встигла провести шість матчів із представниками Африканського континенту.

За всю історію українського футболу тільки 35 нігерійців виступали у нашому чемпіонаті. Одними з найвідоміших є Браун Ідейє, Тає Тайво, Лакі Ідахор, Габрієль Окечукву, Самсон Годвін.

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Вперше нігерійські футболісти з'явилися у чемпіонаті у 2000 році. Відразу три гравці з Нігерії переїхали в Україну. Разом з грандами українського футболу представники Нігерії виграла чемпіонат України та інші трофеї.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу УПЛ Динамо ФК Карпати
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