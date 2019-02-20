Ніхто не очікував, що Коломойський так вчинить з "Дніпром", – Ротань
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував занепад "Дніпра".
Ротань поділився думкою про власника "Дніпра" Ігоря Коломойського на Youtube-каналі "ОТДУШИВДУШУ".
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Спочатку він зробив багато хорошого, а потім багато поганого. Ніхто не очікував, що він так з Дніпром вчинить. Можна було по-людськи вчинити: сказати чи передати через когось, що буде так-то, мовляв, йдіть, заробіть... У багатьох були пропозиції від інших клубів. Було б нормально. Так, не віддали грошей, але... Дніпра немає, такої історії немає,
– сказав Ротань
В кінці сезону 2017/18 "Дніпро" залишили статусу професійної команди через невиплати по заборгованості тренерському штабу колишнього головного тренера Хуанде Рамоса.
Спорт 24 писав, що Руслан Ротань відверто розповів про куріння серед професійних футболістів.