Ніхто від приїзду в Росію нас не відмовляв, – боксер збірної України Григорян

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Марат Григорян
Марат Григорян / РИА-Новости

Українець Марат Григорян вийшов в 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу в російському Єкатеринбурзі. Григорян боксує у ваговій категорії до 91 кг.

Марат Григорян прокоментував організацію чемпіонату світу в Росії.

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Організація турніру в Єкатеринбурзі відмінна. Готель, проживання – все, що потрібно. Все відмінно! Якби щось було не так, я б вам сказав. Ніхто від приїзду в Росію нас не відмовляв. Політика спортсменів не стосується – ми приїхали сюди боксувати з найкращими суперниками.

Раз виступаємо на чемпіонаті світу, значить, і ми кращі. Політика тут ні при чому. У наступних боях буде краще. Я особисто приїхав сюди за перемогою на чемпіонаті світу, 
– сказав Григорян у інтерв'ю "Р-Спорт".

В 1/8 фіналу Григорян перебоксував Ісмаїла Ягубова з Азербайджану (4:1). В 1/4 фіналу він зустрінеться з Василем Левітом з Казахстану. Бій відбудеться 17 вересня.

Чемпіонат світу проходить в Єкатеринбурзі з 7-го по 21 вересня. Основна збірна України відмовилася від поїздки на ЧС в Росію, який не є кваліфікаційним на Олімпіади-2020.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Новини Росії
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