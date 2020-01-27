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Нік Кірйос зі злості розтрощив ракетку на Australian Open і подарував її глядачам – відео

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Нік Кірйос / twitter.com/AustralianOpen

Австралійський тенісист Нік Кірйос знову привернув до себе увагу на Australian Open. Цього разу Нік розтрощив свою ракетку.

У матчі проти першої ракетки світу Рафаеля Надаля нерви австралійця не витримали в третьому сеті.

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Ніку не вдалося виграти декілька розіграшів на тай-брейку. Кірйос вирішив, що проблема в ракетці і зі злості розтрощив її об корт.

Після дотику з кортом ракетка відлетіла в мікрофон біля корту. Рефері виніс тенісисту попередження.

Сам Кірйос вирішив подарувати ракетку глядачам, викинувши їх на трибуни. Глядачі не змогли спіймати ракетку й вона впала за межі корту.

Вихід в 1/8 також не дався Ніку просто. В 1/16 фіналу австралієць зустрічався з росіянином Кареном Хачановим і посварився з арбітром.

Подолати четверте коло Кірйос не зміг – Надаль виграв за підсумками 4 сетів.

  • Кірйос відомий своєю неоднозначною поведінкою на корті. У серпні 2019-го Нік не стримав емоцій під час перерви в матчі 1/16 фіналу проти того ж таки Карена Хачанова. Австралієць у підтрибунному приміщенні зламав дві ракетки й плюнув у сторону судді.
  • За свої витівки в матчі проти Хачанова Кірйос був жорстко покараний ATP. Організація умовно усунула Кірйоса на 16 тижнів і оштрафувала на 25 тисяч доларів.
  • У 2019 році Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Суддя дискваліфікував Ніка в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку. Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Australian Open
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