Nike підписав контракт з 14-літнім футболістом на 10 мільйонів євро

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Юссуфа Мукоко отримає від Nike 10 мільйонів євро
Юссуфа Мукоко отримає від Nike 10 мільйонів євро / Der Westen

Спортивний бренд Nike вирішив діяти на випередження. Яких би грошей це йому не коштувало. І підписав контракт на 10 мільйонів євро.

Такі гроші отримає 14-літній футболіст дортмундської "Боруссії" Юссуфа Мукоко, повідомляє німецьке видання Bild.

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Попри те, що йому лише 14 років, грає Юссуфа Мукоко за команду 17-літніх. І доволі добре грає – 76 голів у 49 матчах. Тож не дивно, що інтерес до футболіста проявляють й інші гранди європейського футболу – іспанська "Барселона" та французький ПСЖ. Попри те, що він народився у Камеруні, хлопець вже виступав за юнацьку збірну Німеччини.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Боруссія Д
Джерело: 24 Канал
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