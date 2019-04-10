Nike підписав контракт з 14-літнім футболістом на 10 мільйонів євро

Спортивний бренд Nike вирішив діяти на випередження. Яких би грошей це йому не коштувало. І підписав контракт на 10 мільйонів євро.

Такі гроші отримає 14-літній футболіст дортмундської "Боруссії" Юссуфа Мукоко, повідомляє німецьке видання Bild.

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*** BILDplus Inhalt *** Nach 10-Mio-Deal mit Moukoko - Die Millionen-Verträge der Wunderkinder https://t.co/uPaK0lSJIt — BILD Sport (@BILD_Sport) 9 квітня 2019 р.

Попри те, що йому лише 14 років, грає Юссуфа Мукоко за команду 17-літніх. І доволі добре грає – 76 голів у 49 матчах. Тож не дивно, що інтерес до футболіста проявляють й інші гранди європейського футболу – іспанська "Барселона" та французький ПСЖ. Попри те, що він народився у Камеруні, хлопець вже виступав за юнацьку збірну Німеччини.