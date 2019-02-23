Nike втратила 1,1 млрд доларів через кросівок, що порвався на зірковому баскетболісті
Акції компанії Nike на фондовому ринку США впали на 1,7% після інциденту з кросівкою молодої зірки американського баскетболу Зайона Вільямсона.
Мільйони телеглядачів в прямому ефірі побачили, як на Вільямсоні порвався кросівок вже на першій хвилині поєдинку. Матч Зайон дограти не зміг. Однак причиною того став не форс-мажор з взуттям, а травма, яку він отримав.
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Спортсмен може отримати страхову виплату в розмірі 8 млн доларів, якщо травма не дозволить йому далі брати участь в драфті. Які компенсації будуть запропоновані з боку Nike, не повідомляється.
Порваний кросівок Nike Зайона Вільямсона // Фото: rb.ru
Аналітик Маріо Натареллі з MBLM Brand Agency зазначив, що інцидент ставить під серйозну загрозу потенційну угоду Nike з Вільямсоном, коли той стане гравцем НБА.
Цікаво, що Зайон Вільямсон вважається одним з найталановитіших молодих баскетболістів. Очікується, що саме він буде першим номером на наступному драфт-піку.
Що таке драфт НБА?
Щорічна процедура вибору тридцятьма клубами Національної баскетбольної асоціації нових баскетболістів, що бажають розпочати кар'єру в найкращій баскетбольній лізі планети. Зазвичай ці гравці – випускники американських коледжів, однак останнім часом збільшилося число спортсменів, що потрапляють в НБА з інших країн або щойно закінчили школу.
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