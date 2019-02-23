Nike втратила 1,1 млрд доларів через кросівок, що порвався на зірковому баскетболісті

115 Читать новость на русском
Зайон Вільямсон
Зайон Вільямсон / Getty Images

Акції компанії Nike на фондовому ринку США впали на 1,7% після інциденту з кросівкою молодої зірки американського баскетболу Зайона Вільямсона.

Мільйони телеглядачів в прямому ефірі побачили, як на Вільямсоні порвався кросівок вже на першій хвилині поєдинку. Матч Зайон дограти не зміг. Однак причиною того став не форс-мажор з взуттям, а травма, яку він отримав.

Читайте також: Розумні кросівки Nike дали збій через програму на Android

Спортсмен може отримати страхову виплату в розмірі 8 млн доларів, якщо травма не дозволить йому далі брати участь в драфті. Які компенсації будуть запропоновані з боку Nike, не повідомляється.


Порваний кросівок Nike Зайона Вільямсона // Фото: rb.ru

Аналітик Маріо Натареллі з MBLM Brand Agency зазначив, що інцидент ставить під серйозну загрозу потенційну угоду Nike з Вільямсоном, коли той стане гравцем НБА.

Цікаво, що Зайон Вільямсон вважається одним з найталановитіших молодих баскетболістів. Очікується, що саме він буде першим номером на наступному драфт-піку.

Що таке драфт НБА?
Щорічна процедура вибору тридцятьма клубами Національної баскетбольної асоціації нових баскетболістів, що бажають розпочати кар'єру в найкращій баскетбольній лізі планети. Зазвичай ці гравці – випускники американських коледжів, однак останнім часом збільшилося число спортсменів, що потрапляють в НБА з інших країн або щойно закінчили школу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Тука розповів, чого не варто очікувати від жителів окупованого Донбасу
сьогодні
11185
Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
сьогодні 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
95
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
379
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
444
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1161
Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
22 лютого 12:30 Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 362
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук