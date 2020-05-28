Ніколи не забуду ці 12 секунд: Шевченко назвав найзнаковіший момент у кар'єрі – відео

28 травня 2003 року "Олд Траффорд" відбувся фінальний поєдинок розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2002/03 між туринським "Ювентусом" і "Міланом". Це був другий вирішальний матч, де зустрічалися команди з однієї країни.

Основний і додатковий час матчу закінчився з рахунком 0:0, в серії післяматчевих пенальті переміг "Мілан" – 3:2. Вирішальний удар завдав Андрій Шевченко, чий забитий в першому таймі гол не було зараховано через помилки лінійного судді, пише 24 канал.

Дивіться також Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

Андрій Шевченко назвав цей момент найзнаковішим у своїй кар'єрі гравця.

Ніч фіналу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" – найпрекрасніший спогад у футболі. Це був мій перший фінал, і це була моя найважливіша гра в життя. Я ніколи не забуду ті 12-15 секунд, які знадобилися мені, щоб дійти до м'яча від центру поля для пробиття вирішального пенальті. У цей момент, в ці 12 секунд, все моє життя промайнула перед очима.



З того самого моменту, коли в дитинстві мені снився такий епізод і до розуміння того, що сон збувається прямо зараз. У своїй голові я вже вирішив, як треба бити. Я подивився на рефері, м'яч і Буффона. Я почув свисток, і пробив саме так, як думав і хотів,

– розповів Шевченко у інтерв'ю calcioefinanza.it.

Відео вирішального удару Шевченка

Кар'єра Андрія Шевченка в "Мілані"

Андрій Шевченко, який зараз є головним тренером збірної України з футболу, є справжньою легендою італійського "Мілана". За "россонері" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.

Та перемога в Лізі чемпіонів стала єдиною в кар'єрі Шевченка, позаяк другий фінал українець та його "Мілан" програли "Ліверпулю".