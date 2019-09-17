Ніколи не говори ніколи: промоутер прокоментував перспективи бою Ломаченко – Пак’яо
Промоутер українського чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка Боб Арум прокоментував ймовірність проведення поєдинку між українцем і легендарним філіппінцем Менні Пак'яо.
Як заявив глава промоутерської компанії Top Rank, він би не виключав подібний варіант, але вважає його дуже малоймовірним.
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Щодо проведення бою між Василем Ломаченко та Менні Пак'яо можу сказати, що ніколи не говори ніколи. Проблема лише в тому, що не можна взяти напівлегковаговика, який відправиться в середню вагу битися з Пак'яо.
У Менні буде занадто велика перевага у вазі – Ломаченко вийшов на бій з Кемппбеллом з вагою 61,2 кілограма. Навіть якщо Василь до бою проти Пак'яо підійде з вагою 65 кілограм, то це буде неправильно, тому що це просто не його вага,
– цитує Арума worldboxingnews.net.
Пак'яо свій останній бій провів в липні, рішенням суддів перемігши американця Кіта Турмана.
Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.