Ніколи не говори ніколи: промоутер прокоментував перспективи бою Ломаченко – Пак’яо

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Промоутер українського чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка Боб Арум прокоментував ймовірність проведення поєдинку між українцем і легендарним філіппінцем Менні Пак'яо.

Як заявив глава промоутерської компанії Top Rank, він би не виключав подібний варіант, але вважає його дуже малоймовірним.

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Щодо проведення бою між Василем Ломаченко та Менні Пак'яо можу сказати, що ніколи не говори ніколи. Проблема лише в тому, що не можна взяти напівлегковаговика, який відправиться в середню вагу битися з Пак'яо.

У Менні буде занадто велика перевага у вазі – Ломаченко вийшов на бій з Кемппбеллом з вагою 61,2 кілограма. Навіть якщо Василь до бою проти Пак'яо підійде з вагою 65 кілограм, то це буде неправильно, тому що це просто не його вага,
– цитує Арума worldboxingnews.net.

Пак'яо свій останній бій провів в липні, рішенням суддів перемігши американця Кіта Турмана.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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