Німеччина – Нідерланди: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Збірна Німеччини у п'ятницю, 6-го вересня, прийме команду Нідерландів у рамках кваліфікації Євро-2020. Букмекери оцінили шанси топ-збірних здобути перемогу в очній грі.

Німеччина – Нідерланди: прогноз

Протистояннях обох команд є класичним для світового футболу. У двобої Нідерландів та Німеччини неодноразово визначалися долі золотих нагород різних турнірів.

Між собою збірні провели 43 матчі: 16 разів перемагали німці, стільки ж разів було зафіксовано нічию та ще 11 разів звитягу у свій актив записували нідерландці.

В останній грі між командами Німеччина зуміла вирвати перемогу в Амстердамі з рахунком 3:2. Це дозволило німцям відірватися у турнірній таблиці групи C. Тепер же хлопці Рональда Кумана прагнуть взяти реванш у Гамбурзі.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері "бундестім" є очевидним фаворитом. Перемогу підопічних Йоахіма Льова букмекери Фаворит Спорт оцінили коефіцієнтом 1,96. Коефіцієнт на те, що Німеччина не програє і тотал менше, аніж 2.5 – 2,74.

Зважаючи на виїзний для Нідерландів статус поєдинку в них менше шансів здобути звитягу. Аналітики оцінили шанси "помаранчевих" вивезти три очки з Гамбурга коефіцієнтом 3,85. Більше шансів, що гра завершиться внічию – коефіцієнт 3,55.

Прогноз Pari Match

Попередню гру Німеччина виграла в Нідерландів з різницею в один м'яч. Вирішальний гол забив Ніко Шульц. Якщо "бундестім" повторить свій успіх і здобуде звитягу в один гол – коефіцієнт 3,90.

Остання гра між командами в Німеччині була зіграна в рамках Ліги націй. Після фінального свистка було зафіксовано нічию 2:2. На цей рахунок фахівці Pari Match дають коефіцієнт 13.

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У рамках Ліги націй Нідерланди змогли вдома розгромити Німеччину з рахунком 3:0. Коефіцієнт на те, що "летючі голландці" здолають німців і ТБ 2.5 – 5,10.

Прогноз 1xbet

В останньому матчі між командами стався знаковий момент. Серж Гнабрі зумів обіграти Вірджіла ван Дейка й забив дивовижний гол. Гнабрі став єдиним футболістом, якому вдалося обіграти Вірджіла в минулому сезоні. Коефіцієнт на те, що Гнабрі знову засмутить збірну Нідерландів свої голом – 2,2.

Злим генієм для німців був і ван Дейк. У трьох матчах він забив аж два голи. Фахівці 1xbet оцінюють гол Вірджіла у матчі проти Німеччини коефіцієнтом 8,5. Серед його партнерів, на думку букмекерів, найбільше шансів відзначитися має Мемфіс Депай – коефіцієнт 2,75.

Матч кваліфікації чемпіонату Європи Німеччина – Нідерланди відбудеться у п'ятницю, 6-го вересня. Початок гри – о 21:45. Результат поєдинку читайте на сайті Спорт24.