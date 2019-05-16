Німеччина "дотиснула" Словаччину, Росія закинула 10 шайб на ЧС з хокею: відео

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Німеччина перемогла Словаччину
Німеччина перемогла Словаччину / HHOF-IIHF IMAGES

На чемпіонаті світу з хокею 2019 відбулися чергові матчі. У них визначилися команди, які точно зіграють у плей-офф. Серед них Німеччина та Росія, які обіграли своїх суперників.

Німеччині випало грати з господарями турніру – збірної Словаччини. Останні прагнули перемогти, адже програли два попередні матчі. І словаки були близькі до того. Якщо перший період закінчився без закинутих шайб, то на початку другого німці вийшли вперед. Але хокеїсти Словаччини вдало скористалися грою у більшості, закинувши дві шайби з інтервалом в 1:25 хвилини.

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Та за дві хвилини до кінця матчу німці зрівняли рахунок. А коли до кінця гри залишалося 27 секунд, переможну шайбу закинув Драйзайтль.

Німеччина перемагає та гарантує собі участь у плей-офф чемпіонату світу.

Німеччина – Словаччина 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Ще один учасником плей-офф стала Росія. Їх збірна не мала проблем у матчі проти Італії. Вже на 31 секунді матчу рахунок був відкритим (найшвидша шайба цього турніру). До кінця першого періоду Росія була попереду 4:0. Ще чотири шайби влетіло у ворота італійців у другому періоді. В третьому періоді росіяни відзначилися лише двома точними кидками.

Росія – Італія 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
Джерело: 24 канал
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