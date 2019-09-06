Німеччина – Нідерланди: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

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Німеччина - Нідерланди: де дивитися онлайн матч 6 вересня - Євро 2020
Німеччина – Нідерланди: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020 / facebook.com/pg/DFBTeamEN

Збірна Німеччини 6-го вересня у Гамбурзі прийме команду Нідерландів в рамках відбіркового циклу Євро-2020. Поєдинок в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде показано матч Німеччина – Нідерланди в прямому ефірі.

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Початок трансляції гри в Гамбурзі о 21:35. Поєдинок Німеччина – Нідерланди розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Німеччина – Нідерланди можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

24-го березня Німеччина перемогла Нідерланди в Амстердамі. Підопічні Йоахіма Льова вирвали перемогу на останніх хвилинах гри. Наразі у групі C з 12 очками в активі лідирує Північна Ірландія.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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