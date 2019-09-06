Нідерланди вирвали перемогу в Німеччини в драматичному матчі з шістьма голами: відео

Збірні Німеччини та Нідерландів зустрілися у 5-у турі кваліфікації Євро-2020. У Гамбурзі нідерландці зуміли вирвати перемогу в драматичному поєдинку з шістьма голами.

Німеччина – Нідерланди 2:4

Голи: Гнабрі, 9, Кроос, 73 (пен.) – де Йонг, 59, Та, 66 (авт.), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

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У попередній зустрічі команд "бундестім" на останніх хвилинах вирвав перемогу в Амстердамі завдяки голу Ніко Шульца. Таким чином, німці виграли три поспіль поєдинки й набрали 9 очок. У свою чергу Нідерланди зіграли два матчі, в яких набрали три очки. Обом командам важливо здобувати залікові бали, щоб наздогнати Північну Ірландію. Останні виграли 4 матчі й лідирують у групі.

Сірий тайм

Збірні досить рівно розпочали поєдинок. Гості грали більш агресивно й створили перший гострий момент у матчі. "Летючі голландці" втекли в контратаку, вивівши Депая на ударну позицію. Однак Мануель Ноєр парирував удар Мемфіса. Це не сподобалося господарям, які відкрили рахунок у наступній атаці.

Кімміх довгою передачею на фланзі знайшов Клостерманна. У правильному положенні Лукаса залишив Вірджіл ван Дейк, який не "витримав" офсайдну лінію. Клостерманну вдалося увірватися у штрафний гостей та пробити. Удар гравця "Лейпцига" Яспер Сіллессен відбив, але першим на добиванні був Серж Гнабрі. Лідер "Баварїі" не залишив шансів Нідерландам – 1:0.

Здавалося, що швидкий гол відкриє гру й глядачі стануть свідками параду голів. Та підопічні Йоахіма Льова глибоко та компактно "сіли" в оборону. Команда Рональда Кумана тримала м'яч, але не знала, як подолати німецьку стіну. Наслідком цього стала відсутність небезпечних моментів.

На 34 хвилині на футбольному полі спалахнули емоції. Спершу жорстко зіграли проти Кімміха, однак арбітр залишив поза увагою цей момент. Через мить Йозуа вирішив "віддати" борг нідерландцям й грубо зіграв проти Де Лігта. На полі виникла невелика сутичка, головними героями якої стали Мемфіс Депай та Джонатан Та.

Під завісу першого тайму "бундестім" ледь не подвоїв перевагу. Партнери, хоч і незграбно, але вивели Марко Ройса на вбивчу позицію. Перед лідером "Боруссії" Дортмунд був відкритий воротарський кут, але Марко поцілив точно в голкіпера. Таким чином, на перерву збірні пішли за мінімальної переваги господарів.

Німеччина – Нідерланди відео кращих моментів першого тайму

Божевільні 45 хвилин

Після перерви обидві команди вийшли зарядженими на боротьбу. Ледь не в першій атаці німці могли закріпити перевагу. Простріл Гнабрі міг зрізати у власні ворота Де Лігт, але м'яч полетів вище. Нідерланди відповіли ударом Промеса, але Ноєр був на місці. На 53 хвилині Шульц взяв на себе ініціативу, протиснув оборонців і віддав пас на дальню стійку, де був Вернер. Але Тімо завадили завдати удару.

Вбивчу нагоду гості мали на 56 хвилині. "Помаранчевим" вдалася прекрасна багатоходівка, внаслідок якої на хорошу ударну позицію був виведений Депай. Форвард пробив потужно та влучно, але Ноєр знову нагадав, чому вважається одним з найкращих воротарів світу. Команда Кумана помітно збільшила оберти й швидко досягла свого. Оборонці забули про Френкі де Йонга у штрафному, який спершу "поклав" Ноєра, а потім переправив м'яч у сітку воріт – 1:1.

На 66 хвилині Нідерланди забили дуже сумнівний гол. Бабель перебував в офсайді під час розіграшу кутового. Раян після удару Ван Дейка перебував в офсайді й закривав "видимість" для Ноєра. Мануель відбив удар, після чого відбувся черговий простріл у штрафний і Джонатан Та заніс м'яч у свої ворота – 1:2.

На 70-й хвилині ситуація стала ще гострішою. Арбітр призначив дивний пенальті за "гру рукою" Де Лігта. Ще перед цим лінійний арбітр не угледів мінімальний офсайд у Шульца. Та система VAR у матчах кваліфікації не використовується, відтак рішення про пенальті не скасували. До позначки підійшов Тоні Кроос і впевнено зрівняв рахунок.

На 74 хвилині Джонатан Та був близький, щоб оформити дубль у власні ворота. Мален завдав удар у бік воріт Ноєра й м'яч після рикошету ледь не опинився у сітці. Чудова реакція Ноєра, що не скажеш про оборону Німеччина – вона тріщала по швах. "Дірку" в ній на 79 хвилині знайшов Мален. Депай з Маленом вийшли віч-на-віч з Ноєром і легко переграли голкіпера – 2:3 й на фанатів чекали цікаві останні хвилини.

У компенсований час німці "навалилися" на оборону нідерландців і пропустили контратаку. Депай неймовірним пасом вивів Вейналдума на порожні ворота й той забив четвертий гол своєї збірної. Відіграти два голи господарі фізично не встигли. Ситуація в групі C стала ще цікавішою.