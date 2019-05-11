Німеччина розбила Британію на чемпіонаті світу з хокею, Латвія перемогла Австрію: відео

На чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Словаччині, зіграно перший тур у групі A та групі B. В останніх двох поєдинках сильнішого визначали Німеччина з Великобританією та Латвія з Австрією.

Німеччина – Великобританія 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

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Збірна Німеччини досить впевнено зуміла переграти Великобританію. У першому періоді хокеїсти обидвох збірних не забивали, залишивши все найцікавіше на дві наступні двадцятихвилинки. Срібні призери Олімпійських ігор 2018 року першими зуміли відзначитися у матчі.

В останньому періоді британцям вдалося зрівняти рахунок, однак Німеччина закинула ще дві шайби й здобула перемогу.

Латвія – Австрія 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

У групі B останнім матчем туру було протистояння Латвії та Австрії. Протягом двох періодів на льоду точилася рівна боротьба. Рівним був і рахунок на табло. Однак Австрія абсолютно невдало зіграла в останньому періоді, програвши його 4:1. Таким чином, Латвія вирвала важливу перемогу.

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