Німеччина сенсаційно перемогла фінів на ЧС з хокею, чехи дотиснули Швейцарію: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/deb_teams

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині стартували матчі заключного сьомого туру. Перемоги здобули команди Німеччини та Чехії.

Фінляндія – Німеччина 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

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Збірна Німеччини сенсаційно перемогла команду Фінляндії, яка очолює групу A. Упродовж матчу саме фіни двічі виходили вперед, але Німеччині щоразу вдавалося зрівняти рахунок.

В останньому періоді німці змогли вийти вперед, що змусило Фінляндію кинути всі сили в атаку. Внаслідок цього на останніх хвилинах фінський голкіпер покинув ворота й німці закинули четверту шайбу наприкінці зустрічі.

Перемога Німеччини може змінити розташування команд у групі A. Наразі Фінляндія на першій позиції, однак може її втратити, якщо Канада переможе США. Німеччина поки третя, але також залежить від гри Канада – США.

Чехія – Швейцарія 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Справжня драма розгорнулася у Братиславі. Чехія після другого періоду перемагала Швейцарію з рахунком 4:2. Однак в останньому періоді швейцарці зрівняли рахунок.

Швейцарцям важливо було здобути перемогу в основний час, щоб не посісти четверте місце, яке передбачає чвертьфінальний матч проти переможця групи A. Відтак, Швейцарія замінила воротаря на польового гравця. Чехи цим скористалися й закинули у порожні ворота.

У групі B лідирує Росія, яка в сьомому турі зіграє проти Швеції. Саме в цій грі й визначиться переможець групи. Швейцарія забронювала за собою 4-е місце.

 

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Теги: Спорт Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019 Новини Спорту
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