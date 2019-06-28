Німеччина та Іспанія знову вийшли у фінал чемпіонату Європи з футболу U-21

Збірні команди Німеччини та Іспанії вийшли до фіналу чемпіонату Європи з футболу U-21. У півфіналі Німеччина здолала Румунію, а іспанці розгромили Францію.

Німеччина – Румунія 4:2

Голи: Амірі, 21, 90+4, Вальдшмідт, 51 (пен.), 90 – Пушкаш, 26, 44

Вилучення: Пашкану, 90+2 (Румунія)

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Німеччині вдалося вирвати складну перемогу. Поєдинок розпочався для німців надзвичайно добре. На 21-й хвилині Амірі вивів команду вперед. Але Румунія відповіла двома голами до завершення тайму й повела в рахунку.

По перерві Німеччина зрівняла рахунок завдяки Вальдшмідту, який реалізував пенальті. Після цього на полі точилася рівна боротьба. На 90-й хвилині Вальдшмідт оформив дубль і вивів Німеччину вперед. Поховав шанси румунів у компенсований час Амірі.

Іспанія – Франція 4:1

Голи: Рока, 28, Оярсабаль, 45+5 (пен.), Ольмо, 47, Майорал, 67 – Матета, 16 (пен.)

Розгромну перемогу вдалося здобути Іспанії. "Фурія Роха" першою пропустила в матчі. Матета реалізував пенальті. Але, як виявилося, це тільки розлютило іспанців, які були безжальні до французів.

Іспанія провела по два голи у кожному з таймів і здобула розгромну перемогу.

Фінальний матч відбудеться 30-го червня в місті Удіне (Італія). У 2017 році Німеччина та Іспанія вже грали у фіналі молодіжного Євро. Тоді мінімальну перемогу здобула Німеччина.