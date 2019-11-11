Німеччина та Швеція представили форму для участі в Євро-2020, хоча ще не вийшли на турнір: фото

63 Читать новость на русском
Німеччина та Швеція представили форму для участі в Євро-2020, хоча ще не вийшли на турнір: фото

Компанія adidas представила форму для п'яти збірних для участі на Євро-2020. При цьому що дві збірні з представлених – Німеччина та Швеція – ще не гарантували собі участь у турнірі.

Виробник спортивного одягу представив форми для збірних Німеччини, Швеції, Іспанії, Бельгії та Росії. Якщо три останні вже гарантували собі участь у Євро-2020, то першим двом ще треба як мінімум не програти в наступних матчах, щоб потрапити на Чемпіонат Європи.

Читайте також: Опубліковано фото м'яча Євро-2020


Форма збірної Бельгії

Так, збірна Німеччини посідає друге місце у групі C. Команда випереджає третю Північну Ірландію на три очки. 19 листопада команди зіграють між собою у Франкфурті. Німцям достатньо нічиї у цьому матчі, щоб здобути путівку на Чемпіонат Європи. Хоча все може визначитися ще до цього. 16 листопада збірна Німеччини прийматиме Білорусь, а Північна Ірландія – Нідерланди. Німців влаштує навіть нічия, якщо голландці виграють на виїзді. 


Форма збірної Німеччини

Читайте також: Знаменитий діджей напише офіційний гімн Євро-2020

Збірна Швеції теж посідає друге місце, але в групі F. Однак скандинави випереджають збірну Румунії лише на одне очко, а матч між ними відбудеться 15 листопада у Бухаресті. Тож їм теж треба перемагати, щоб гарантувати собі вихід на Євро-2020. В іншому випадку слід очікувати матчів 18 листопада.


Форма збірної Швеції

blog_ava
Ілона Гвоздьова – переможниця шоу "Танці з зірками 2018": що про неї відомо
сьогодні
11100
Теги: Спорт Футбол Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
сьогодні 20:01 Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 1436
Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
сьогодні 18:01 Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
Станіслав Безушко 1062
Хто підтримав Тайсона після расистського скандалу у матчі "Шахтар" – "Динамо"
сьогодні 15:40 Хто підтримав Тайсона після расистського скандалу у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Юрій Семенюк 1333
"Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
сьогодні 11:58 "Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
Вісент Луїс 89
"Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
10 листопада 20:23 "Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
Юрій Семенюк 807
Новини
Більше новин
Залиште відгук