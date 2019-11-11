Німеччина та Швеція представили форму для участі в Євро-2020, хоча ще не вийшли на турнір: фото

Компанія adidas представила форму для п'яти збірних для участі на Євро-2020. При цьому що дві збірні з представлених – Німеччина та Швеція – ще не гарантували собі участь у турнірі.

Виробник спортивного одягу представив форми для збірних Німеччини, Швеції, Іспанії, Бельгії та Росії. Якщо три останні вже гарантували собі участь у Євро-2020, то першим двом ще треба як мінімум не програти в наступних матчах, щоб потрапити на Чемпіонат Європи.

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Форма збірної Бельгії

Так, збірна Німеччини посідає друге місце у групі C. Команда випереджає третю Північну Ірландію на три очки. 19 листопада команди зіграють між собою у Франкфурті. Німцям достатньо нічиї у цьому матчі, щоб здобути путівку на Чемпіонат Європи. Хоча все може визначитися ще до цього. 16 листопада збірна Німеччини прийматиме Білорусь, а Північна Ірландія – Нідерланди. Німців влаштує навіть нічия, якщо голландці виграють на виїзді.



Форма збірної Німеччини

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Збірна Швеції теж посідає друге місце, але в групі F. Однак скандинави випереджають збірну Румунії лише на одне очко, а матч між ними відбудеться 15 листопада у Бухаресті. Тож їм теж треба перемагати, щоб гарантувати собі вихід на Євро-2020. В іншому випадку слід очікувати матчів 18 листопада.



Форма збірної Швеції