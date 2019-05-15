Німеччина та Швейцарія закинули по чотири шайби у ворота суперників на ЧС з хокею: відео

На чемпіонаті світу з хокею відбулися чергові матчі групового етапу. По чотири шайби у ворота суперників відправили збірні Німеччини та Швейцарії. Постраждали від них Франція та Австрія відповідно.

Німеччина – Франція 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Німеччина не залишила жодних шансів Франції в очному протистоянні. Хоча відкрити рахунок німцям вдалося лише наприкінці першого періоду. А на початку другої 20-хвилинки французи зрівняли рахунок. Однак згодом пропустили ще двічі.

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Четверта шайба влетіла у порожні ворота збірної Франції менше, аніж за хвилину до кінця матчу.

Німеччина після трьох матчів набрала 9 очок і майже гарантувала собі вихід у плей-офф. У Франції майже немає шансів на прохід у наступний раунд.

Швейцарія – Австрія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Запеклим видалося протистояння двох географічних сусідів – Швейцарії та Австрії. На двох команди заробили 46 хвилин штрафу. А перемогу у матчі здобули швейцарці. Вони закинули першу шайбу незадовго до кінця першого періоду. У середині третього періоду подвоїли свою перевагу. А наприкінці матчу ще двічі реалізували більшість.

Набравши 9 очок після трьох матчів, Швейцарці серед претендентів на плей-офф. Австрія має "0" балів в активі.