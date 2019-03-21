Німецькі вболівальники зворушливим перформансом попрощалися із зірками "Баварії": фото

Вболівальники збірної Німеччини влаштували яскравий перформанс перед початком товариського матчу із Сербією.

Перформанс був присвячений футболістам "Баварії" Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру й Жерому Боатенгу, які припинили виступ за національну команду за рішенням головного тренера Йоахіма Льова.

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Фанати виклали на трибуні слово "спасибі" і номери, під якими гравці виступали за збірну, – 5, 13 і 17.

Жером Боатенг у своєму Facebook подякував уболівальникам.

Зазначимо, що збірна Сербії, яка є суперником України у кваліфікації Євро-2020, зіграла проти збірної Німеччини внічию.

Як писав Спорт24, наставник збірної Німеччини прийняв непросте рішення більше не викликати Хуммельса, Мюллера та Боатенга до збірної. Гравці вже встигли прокоментувати рішення тренера.

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