Німецькі вболівальники зворушливим перформансом попрощалися із зірками "Баварії": фото

20 Читать новость на русском
Матс Хуммельс, Томас Мюллер і Жером Боатенг
Матс Хуммельс, Томас Мюллер і Жером Боатенг / dfb.de

Вболівальники збірної Німеччини влаштували яскравий перформанс перед початком товариського матчу із Сербією.

Перформанс був присвячений футболістам "Баварії" Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру й Жерому Боатенгу, які припинили виступ за національну команду за рішенням головного тренера Йоахіма Льова.

Читайте також: Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео

Фанати виклали на трибуні слово "спасибі" і номери, під якими гравці виступали за збірну, – 5, 13 і 17.

Жером Боатенг у своєму Facebook подякував уболівальникам.

Зазначимо, що збірна Сербії, яка є суперником України у кваліфікації Євро-2020, зіграла проти збірної Німеччини внічию.

Як писав Спорт24, наставник збірної Німеччини прийняв непросте рішення більше не викликати Хуммельса, Мюллера та Боатенга до збірної. Гравці вже встигли прокоментувати рішення тренера.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У США розцвіли маки, які квітнуть лише раз на 10 років: видовищні фото із супутника
сьогодні
5737
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
сьогодні 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
431
Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
сьогодні 14:16 Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
1476
Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
сьогодні 12:10 Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
853
Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч
сьогодні 11:42 Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч
536
Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів
сьогодні 10:11 Сербія зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі: відео голів
229
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук