Німецький гранд влітку пропонував 20 млн євро за Циганкова

Лідер "Динамо" Віктор Циганков влітку міг перейти до німецької Бундесліги. 21 річним вінгером активно цікавився "Хоффенхайм".

Про це повідомив колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич у програмі "Вацко Live".

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Пропозиція була. Але вона не влаштувала Ігоря Михайловича Суркіса. Було це офіційна або неофіційна пропозиція – цього я не знаю,

– сказав Хацкевич.

У поточному сезоні Віктор Циганков зіграв 11 матчів за київське "Динамо", в яких забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 21-річного українця в 20 млн євро. Контракт розрахований до літа 2023-го.

Спорт 24 писав, що Олександр Хацкевич вперше прокоментував відставку з київського "Динамо". Хацкевич пішов з "Динамо" після того, як у серпні не вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.