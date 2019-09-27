Німецький гранд влітку пропонував 20 млн євро за Циганкова

9 Читать новость на русском
Віктор Циганков міг перейти в "Хоффенхайм"
Віктор Циганков міг перейти в "Хоффенхайм" / ФК "Динамо"

Лідер "Динамо" Віктор Циганков влітку міг перейти до німецької Бундесліги. 21 річним вінгером активно цікавився "Хоффенхайм".

Про це повідомив колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич у програмі "Вацко Live".

Читайте також: Хацкевич: Нічого не використовував з того, що було при Лобановському

Пропозиція була. Але вона не влаштувала Ігоря Михайловича Суркіса. Було це офіційна або неофіційна пропозиція – цього я не знаю,
– сказав Хацкевич.

У поточному сезоні Віктор Циганков зіграв 11 матчів за київське "Динамо", в яких забив 2 голи і зробив 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 21-річного українця в 20 млн євро. Контракт розрахований до літа 2023-го.

Спорт 24 писав, що Олександр Хацкевич вперше прокоментував відставку з київського "Динамо". Хацкевич пішов з "Динамо" після того, як у серпні не вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.

 

blog_ava
Данилюк подав заяву про відставку через конфлікт з Богданом, – ЗМІ
сьогодні
8658
Теги: Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
сьогодні 14:22 Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
191
Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
сьогодні 12:01 Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
4548
Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
сьогодні 10:17 Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
2071
"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
сьогодні 08:51 "Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
339
Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
26 вересня 16:58 Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
3597
Новини
Більше новин
Залиште відгук