Німецький клуб продав понад 68 тисяч квитків на уявний матч

Клуб четвертої ліги Німеччини "Лейпциг" продав на гру проти "невидимого суперника" понад 68 тисяч віртуальних квитків. Це клуб зробив для того, щоб хоч якось продовжити існування клубу у такий непростий час.

Квитки можна було придбати у фан-магазині за 1 євро. Такий продаж квитків клуб пояснив тим, що зараз важка ситуація через пандемію коронавірусу, усі чемпіонати зупинили, а клубу потрібно якось існувати.

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Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Ці гроші принесуть користь клубу в часи коронавірусної кризи, – написали представники клубу.

Зазначимо, що вболівальники клубу недовго думаючи придбали віртуальні квитки на матч.

Цікаво, що реальні рекорди відвідуваності на стадіоні "Плаш" датуються 1955 роком, коли місцева команда грала із мюнхенською "Баварією" (55 тисяч глядачів). У 1987 році, коли майже 120 000 людей прийшли на гру "Локомотива" проти французького "Бордо" у Кубку УЄФА, від такої кількості вболівальників на трибунах голова йде обертом.

От, що означає справжня відданість та любов вболівальників до клубу.

Саме такі невеликі клуби, які не мають фінансової стабільності можуть постраждати внаслідок кризи найбільше.

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