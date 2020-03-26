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Німецький клуб продав понад 68 тисяч квитків на уявний матч

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"Лейпциг" / mdr.de

Клуб четвертої ліги Німеччини "Лейпциг" продав на гру проти "невидимого суперника" понад 68 тисяч віртуальних квитків. Це клуб зробив для того, щоб хоч якось продовжити існування клубу у такий непростий час.

Квитки можна було придбати у фан-магазині за 1 євро. Такий продаж квитків клуб пояснив тим, що зараз важка ситуація через пандемію коронавірусу, усі чемпіонати зупинили, а клубу потрібно якось існувати.

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Про це клуб повідомив у своїх соцмережах.

Ці гроші принесуть користь клубу в часи коронавірусної кризи, – написали представники клубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROSSE LOK-SPENDENAKTION LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL! +++ Die Rekordjagd im Bruno-Plache-Stadion +++ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Europa, Deutschland und Leipzig sind fest im Würgegriff eines unsichtbaren Gegners. Menschen und Unternehmen stehen vor einem Scherbenhaufen und Existenzängsten. Leider haben auch Fußballvereine große Probleme. Durch die aktuell fehlenden Heimspiele ergeben sich in Leipzig-Probstheida große finanzielle Lücken! ABER wir haben schließlich immer noch uns und immer ein Ass im Ärmel! Viele Fans und Unterstützer haben sich bereits an uns gewandt, wollen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine Idee kam hierbei besonders häufig auf: Nämlich die von virtuellen Karten, wie sie aktuell auch an vielen anderen Orten zum Einsatz kommen. ABER wir wären ja nicht Lok Leipzig, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden und dürfen euch daher ein ganz heißes Eisen vorstellen ... "LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL!" Am Freitag, den 8. Mai um 19:30 Uhr empfängt der 1. FC Lokomotive Leipzig den Unsichtbaren Gegner! Hierfür verkaufen wir ab sofort symbolische Eintrittskarten. Und jetzt kommt der Hammer: Wir wollen hierbei den Zuschauerrekord im "Bruno" knacken. 1955 waren zuletzt 55.000 Zuschauer bei einem Spiel in unserem Stadion. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das! Für den lächerlich niedrigen Preis von nur einem Euro pro Karte seid ihr bereits dabei. Gerne dürft ihr zwei, drei, zehn, zwanzig, hundert oder noch mehr Karten erwerben. So lasst es uns GEMEINSAM angehen. Denn wer, wenn nicht wir?! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In unserer Story gibt's die Tickets. Die Tickets gibt es ganz bequem im Onlineshop, der Fanshop im der Stadt muss aktuell zwingend geschlossen bleiben. Das schicke Sonderticket erhaltet ihr dabei automatisch per E-Mail. Einen haben wir noch: Die zehn Personen, die die meisten Eintrittskarten erwerben, dürfen sich auch eine besondere Überraschung freuen, die man sonst mit keinem Geld der Welt kaufen kann. ;-) _______ #gemeinsamfürlok #rekordjagd

Допис, поширений 1. FC Lokomotive Leipzig e.V. (@1fclokleipzig)

Зазначимо, що вболівальники клубу недовго думаючи придбали віртуальні квитки на матч.

Цікаво, що реальні рекорди відвідуваності на стадіоні "Плаш" датуються 1955 роком, коли місцева команда грала із мюнхенською "Баварією" (55 тисяч глядачів). У 1987 році, коли майже 120 000 людей прийшли на гру "Локомотива" проти французького "Бордо" у Кубку УЄФА, від такої кількості вболівальників на трибунах голова йде обертом.

От, що означає справжня відданість та любов вболівальників до клубу.

Саме такі невеликі клуби, які не мають фінансової стабільності можуть постраждати внаслідок кризи найбільше.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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