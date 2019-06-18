Німецький тенісист у карколомному стрибку відбив м'яч і виграв розіграш: відео

Німецький тенісист Александр Зверєв у карколомному стрибку відбив м'яч і виграв розіграш на турнірі в Галле (Німеччина). Саша, як його називають у світі тенісу, переміг Робіна Хасе.

В одному з розіграшів під час матчу 22-річний Зверєв перевів м'яч у кут під задню лінію і побіг до сітки.

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Нідерландський суперник Зверєва спробував обвідним ударом переграти німця. Проте Александр вирішив у стрибку дотягнутися до м'яча. Німцю вдалося це зробити й за мить м'яч впав на стороні Хасе.

Трюк, який виконав Зверєв, тенісисти зазвичай роблять на трав'яних кортах. Трав'яне покриття дозволяє тенісистам падати, що не передбачає подертих рук, чи колін, як на ґрунті та харді. Однак трава залишається найбільш травматичним покриттям. Часто спортсмени можуть підсковзнутися, внаслідок чого отримати травму.

Volando por la cancha en Halle



Alexander Zverev y una volea ganadora a lo @TheBorisBecker en el #NoventiOpen19



: @TennisTVpic.twitter.com/bf31bBrw5y — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) 17 червня 2019 р.

Зверєв же переміг нідерландця у двох сетах з рахунком 6:4, 7:5. Наступний суперник Саші – американець Стів Джонсон.