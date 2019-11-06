Німецький тренер відмовив "Баварії", команду очолить Арсен Венгер: останні деталі

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Арсен Венгер
Арсен Венгер / twitter.com/iMiaSanMia

Мюнхенська "Баварія" близька до розв'язання проблеми з новим головним тренером. Арсен Венгер, швидше за все, очолить чемпіонів Німеччини.

Хто був головним претендентом?

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг і німець Томас Тухель через ЗМІ одночасно спростували чутки щодо можливого переїзду в Мюнхен. У тен Гага контракт з "Аяксом", а в Тухеля – з ПСЖ.

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Відтак, головним кандидатом на тренерський місток "Баварії" був екстренер РБ "Лейпцига" Ральф Рангнік. Та агент Рангніка Марк Косик заявив, що його клієнт не очолить мюнхенців.

Ні, Ральф Рангнік недоступний. Ми не віримо, що те, що приносить Ральф Рангнік, наразі потрібне "Баварії". І тому немає сенсу вести конкретні переговори,
– сказав Агент.

Що вирішили в "Баварії"?

За даними німецьких ЗМІ, "Баварія" запросить французького тренера Арсена Венгера. Він тренуватиме "Баварію" до кінця сезону.

Натомість влітку "Баварію", ймовірно, очолить Ерік тен Гаг. "Аякс" готовий відпустити тренера після завершення сезону. Тен Гаг працював у структурі "Баварії", коли команду очолював Пеп Гвардіола.

Питанням призначення нового тренера займаються глава правління "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге та спортивний директор Хасан Саліхаміджич. Президент клубу Улі Генесс вперше за 40 років не бере участі в пошуку нового тренера.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія
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