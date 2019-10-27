Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео

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Рон-Робет Цилер
Рон-Робет Цилер

У матчі другої німецької Бундесліги воротар Рон-Роберт Цилер з "Ганновера" наприкінці матчу пропустив гол. після чого відправив у нокаут суперника.

"Ганновер" грав проти "Карлсруе" на виїзді. Господарям вдалося зрівняти рахунок на 90+5 хвилині матчу. Відзначився Гордон. Роздратований через це Цилер виріши вдарити по м'ячу, який вилітав з його воріт. Але промахнувся, і влучив у суперника, відправивши того в нокаут.

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За це Цилер отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. Тож він покинув поле достроково. Сама гра так і закінчилася внічию 3:3.

Варто зазначити, що Цилер у 2014 році став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.  

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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