Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео

У матчі другої німецької Бундесліги воротар Рон-Роберт Цилер з "Ганновера" наприкінці матчу пропустив гол. після чого відправив у нокаут суперника.

"Ганновер" грав проти "Карлсруе" на виїзді. Господарям вдалося зрівняти рахунок на 90+5 хвилині матчу. Відзначився Гордон. Роздратований через це Цилер виріши вдарити по м'ячу, який вилітав з його воріт. Але промахнувся, і влучив у суперника, відправивши того в нокаут.

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За це Цилер отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. Тож він покинув поле достроково. Сама гра так і закінчилася внічию 3:3.

Немного ММА из второй Бундеслиги. Вратарь «Ганновера» пропустил гол, а потом прописал обидчику по почкам pic.twitter.com/gl0jzIED9j — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2019

Варто зазначити, що Цилер у 2014 році став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.