Німецький журналіст жорстко розкритикував українця Коноплянку
Журналіст видання Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн піддав серйозному сумніву необхідність присутності в "Шальке" півзахисника збірної України Євгена Коноплянки.
Німецьке видання WAZ повідомляє, що зарплата Євгена Коноплянки в "Шальке" складає 4 мільйони євро на рік, а Тартеманн заявив, що вона не відповідає самовіддачі українця на полі.
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За його словами, футболіст зіграв "12 бідних поєдинків", 10 разів опинився на лаві для запасних.
Його не було в команді. Це моє рішення. Якщо у вас під рукою настільки великий загін футболістів, трапляється, що комусь може не знайтися місця навіть в запасі,
– пояснив відсутність Коноплянки в заявці на матч з "Нюрнбергом" головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс.
Спорт 24 писав, що Євген Коноплянка серйозно думає про зміну клубу найближчим часом. Можливе розставання з гельзенкірхенським клубом Коноплянка вже обговорив зі своїм найближчим оточенням.