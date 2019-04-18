Німецький журналіст жорстко розкритикував українця Коноплянку

42 Читать новость на русском
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка

Журналіст видання Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн піддав серйозному сумніву необхідність присутності в "Шальке" півзахисника збірної України Євгена Коноплянки.

Німецьке видання WAZ повідомляє, що зарплата Євгена Коноплянки в "Шальке" складає 4 мільйони євро на рік, а Тартеманн заявив, що вона не відповідає самовіддачі українця на полі.

Як так? Ярмоленко і Коноплянка потрапили у список найбільших футбольних розчарувань

За його словами, футболіст зіграв "12 бідних поєдинків", 10 разів опинився на лаві для запасних.

Його не було в команді. Це моє рішення. Якщо у вас під рукою настільки великий загін футболістів, трапляється, що комусь може не знайтися місця навіть в запасі,
– пояснив відсутність Коноплянки в заявці на матч з "Нюрнбергом" головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс.

Спорт 24 писав, що Євген Коноплянка серйозно думає про зміну клубу найближчим часом. Можливе розставання з гельзенкірхенським клубом Коноплянка вже обговорив зі своїм найближчим оточенням.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
47590
Теги: Футбол Євген Коноплянка Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
сьогодні 14:33 Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
704
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 246
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
сьогодні 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 111
Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
сьогодні 08:50 Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
1024
"Ліверпуль" на виїзді розгромив "Порту" та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 07:40 "Ліверпуль" на виїзді розгромив "Порту" та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео
522
Новини
Більше новин
Залиште відгук