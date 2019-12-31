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Німецькому хокеїсту моторошно розбили обличчя жорстким ударом під час гри: відео

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Домінік Бокк / twitter.com/canes_fanly

Нападник молодіжної збірної Німеччини з хокею Домінік Бокк отримав моторошну травму у матчі третього туру молодіжного чемпіонату світу-2020. Його команда зустрічалася зі збірною Канади.

В одному з епізодів захисник канадців Джейкоб Берндард-Докер потрапив німецькому форварду ключкою по обличчю і розбив йому ніс.

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У Бокка почалася сильна кровотеча, і він був змушений покинути майданчик. На деякий час в грі наступила пауза, щоб очистити лід від крові.

Хто такий Бокк?Лідер нападу збірної Німеччини на МЧМ-2020. За три матчі він записав на свій рахунок 5 (3+2) очок. Втім, він не допоміг Німеччині уникнути поразки від Канади (1:4).

В останньому турі групового етапу МЧМ-2020 Німеччина зіграє проти Росії. Стан здоров'я Бокка поки залишається невідомим.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей
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