Німкеня Херрманн виграла гонку переслідування у Солт-Лейк-Сіті, українки провалили гонку

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Деніз Херрманн
Деніз Херрманн / Фото з відкритих джерел

У Солт-Лейк-Сіті (США) завершилася жіноча гонка переслідування в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобула Деніз Херрманн. Незважаючи на те, що після останньої стрільби вона йшла позаду співвітчизниці Франціски Хільдебранд, випередити її вдалося.

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На третьому місці фінішувала фінка Кайса Макаряйнен. А ось долю четвертого місця визначив фотофініш: Марті Розеланд все ж випередила Анастасію Кузьміну.

Україна була представлена Юлією Джимою та Яною Бондарь. Що стосується Надії Бєлкіної, то вона вирішила не стартувати. А Марія Кручова не пробилася на перс'ют через провальний виступ у спринті, де вона посіла аж 73 позицію.

Вийшовши на старт десятою, Джима втратила цілих 23 сходинки. Як наслідок, лише 33 місце. Що стосується Бондарь, то вона дісталася фінішу 48-ою. В пасиві Юлії та Яни чотири та шість невлучних пострілів відповідно.

1. Деніз Херрманн (0+0+1+1) 28:03.4
2. Франциска Хільдебранд (0+0+0+1) +4.2
3. Кайса Макарайнен (2+0+1+0) +16.5
...
33. Юлія Джима (1+0+1+2) +2:46.7
48. Яна Бондар (1+0+2+3) +4:58.9

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Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
Джерело: 24 Канал
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