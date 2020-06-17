Український боксер Олександр Усик наполягає на чемпіонському поєдинку за титул WBO. Команда українця більше не планує відтерміновувати титульний бій, що може стати на заваді проведенню поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер українського супертяжа Олександр Красюк наполягає, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа повинен здійснити обов'язковий захист проти Усика. Про це повідомляє Sky Sports.

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Джошуа має зустрітися з Усиком перед Ф'юрі

Олександр Красюк заявив, що Джошуа повинен провести захист титулу WBO проти українця перед боєм з Тайсоном Ф'юрі.

Він зазначив, що обов'язковий захист по лінії WBO проти Усика повинен був пройти до бою між Джошуа та Кубратом Пулєв.

Але ми були гнучкими і не чинили великого тиску. Ми дозволили Джошуа завершити захист по лінії IBF, поки Усик поб'ється з Чісорою. Але це було з урахуванням, що чемпіон WBO, будь це Джошуа або Пулєв, проведе обов'язковий захист проти Усика,

– сказав Красюк.

Джошуа і Пулєв домовилися про бій на 25 липня, але через карантин зустріч боксерів перенесуть.

За словами Красюка, Джошуа спочатку поб'ється з Усиком, або буде битися з Ф'юрі без пояса WBO.

Чому команда Усика вимагає бій

Все розпочалося, коли глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Усик повинен зустрітися з Ділліаном Уайтом.

Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі. На думку Арума, переможець зустрічі Усик – Уайт зможе зустрітися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа і Ф'юрі домовилися про два поєдинки у 2021 році. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Однак Красюк відразу заявив, що Усик не зустрічатиметься з Уайтом. Команда українця відстоює своє право провести бій за титул WBO.

Натомість Уайт подав у суд на WBC, яка відтерміновує його бій за чемпіонський пояс.