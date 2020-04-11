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Ніяких футбольних матчів та турнірів, поки є загроза зараження коронавірусом, – президент ФІФА

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Джанні Інфантіно / RFI

У ФІФА налаштовані серйозно боротися з пандемією коронавірусу. Поки небезпечна інфекція не подолала, про офіційні матчі та відновлення турнірів не варто і думати.

Таку думку висловив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Зрозуміло, ми дуже хочемо закінчити всі турніри за спортивним принципом, а не закінчувати їх достроково. Однак я не втомлюся повторювати, що ніяких матчів і турнірів в умовах небезпеки не буде. Футбол не вартий того, щоб ризикувати здоров'ям. Маю велику надію, що всі мене почули. Відновлювати змагання безвідповідально, якщо ризик буде залишатися. Варто ще трохи почекати, щоб він став мінімальним", – заявив Джанні Інфантіно.

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Схожу думку він перед тим висловив в коментарі Goal.com.

"Нашим пріоритетом, принципом, на якому засновані наші змагання та якого ми закликаємо дотримуватися, є те, що здоров'я стоїть на першому місці. Жоден матч, турнір або ліга не варті ризику людським життям. Відновлювати змагання, поки ситуація не на сто відсотків безпечна, буде більш ніж безвідповідально. Якщо потрібно почекати трохи довше, ми повинні це зробити. Краще трохи почекати, ніж ризикувати", – наголосив президент ФІФА.

Коронавірус та футбол

Станом на 11 квітня у світі зафіксовано понад 1,7 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Від COVID-19 у всьому світі померло 105729 осіб.

Лідером за кількістю інфікованих є США (506 тисяч), Іспанія (161 тисяча), Італія (147 тисяч), Франція (124 тисячі) та Німеччина (122 тисячі).

Після значного поширення коронавірусу футбольні матчі в Європі спочатку провели без глядачів, а згодом скасували. При цьому два матчі в Лізі чемпіонів, які відбулися з вболівальниками на трибунах, називають причинами масового поширення інфекції в Італії (матч "Аталанта" – "Валенсія", близько 40 тисяч глядачів на трибунах) та Англії (матч "Ліверпуль" – "Атлетіко", 54 тисячі вболівальників на стадіоні). 

Єдині країни, де тривають футбольні чемпіонати – Білорусь, Таджикистан, Нікарагуа та Бурунді.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту ФІФА Футбол
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