Ніякого скасування або заборони професійного боксу не буде, – президент Федерації боксу

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус заявив, що ​​ліквідації професійного боксу як окремого виду спорту в Україні не буде. Продивус сказав що журналісти підміняють факти з бажанням роздути скандал, що він не підтримує.

На своїй сторінці у фейсбук Володимир Продивус спробував пояснити причини конфлікту.

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Помічаючи талановитих боксерів в клубах і спортивних школах по всій країні, федерація боксу уважно оцінює перспективи людини та організовує їй посилену підготовку для старту любительської кар'єри на національному рівні. На підготовку підуть роки часу й чимало зусиль. Після цього міністерство молоді та спорту починає включатися у розвиток такого боксера, виводячи його на міжнародні поєдинки в складі збірної України.



Коли країна аплодує нашому олімпійському чемпіону, ми повинні розуміти, скільки часу й ресурсів стоїть за вітчизняним чемпіоном. При цьому, я не хочу применшити заслуг і вкладень самих спортсменів,

– пише Продивус.

За його словами, з моменту успіху боксера, тобто його чемпіонства, починається суть питання. "Як тільки спортсмен вийшов на пік своєї форми, з'являються промоутери й відразу ж пропонують любителям контракт, фінансово кращий, ніж може запропонувати міністерство".

Продивус говорить, що промоутери не витрачають на підготовку боксера, а беруть уже готовий "продукт". Продивус пропонує, щоб "якщо професійні промоутерські організації отримують боксера, підготовленого державною інфраструктурою та інфраструктурою ФБУ, то повинен існувати механізм компенсації цих витрат".

Поняття амортизації спортивної інфраструктури. Якщо промоутерська компанія виховала чемпіона з 6-7 років – питань немає, але коли ви переманюєте дорослого чемпіона, вихованого державою і ФБУ, це некрасиво і непорядно. Мені зрозумілий мотив професійних промоутерів заробити на любителях-чемпіонах. Але без справедливої ​​підтримки всієї підготовчої інфраструктури країна втратить юнацький і молодіжний бокс. Таке майбутнє неприпустимо,

– резюмував Продивус.

Раніше Володимир Кличко прокоментував інформацію про те, що "професійний бокс" можуть ліквідувати як окремий вид спорту. Легенда світового боксу став на захист професійного боксу в Україні.