Низький уклін і вдячність: Усик закликав поважати роботу лікарів

Український боксер Олександр Усик закликає поважати роботу лікарів, які працюють під час пандемії коронавірусу.

Олександр у прямому ефірі в інстаграмі заявив, що лікарі обділені увагою, хоча рятують людські життя всупереч усьому, інформує Tribuna.com.

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"Люди, які обділені увагою – це лікарі, які зараз працюють без обмежень у часі. Вони допомагають нам, вони рятують нас всупереч усьому. З подряпаними обличчями від масок.

Загроза, яка стоїть перед ними, набагато більша, ніж перед тими, хто сидить вдома на карантині. Лікар цього не може зробити, тому що лікар допомагає, рятує і лікує. Низький уклін вам і вдячність.

Всім тим людям: лікарям, вчителям – усім тим, хто зараз працює в тих страшних умовах, що у нас відбуваються – низький уклін. Ми вас підтримуємо. Я дуже вам вдячний за те, що ви робите", – сказав Усик.

Станом на 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки зараження COVID-19. 57 осіб померло, ще 45 – одужало.

Зазначимо, що раніше Усик закликав всіх ходити до храмів попри пандемію коронавірусу.

Окрім того, боксер жартома радив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

Усик також закликав людей не панікувати. Хоча боксера ізолювали від тренувального табору саме через коронавірус.

Наступний бій Усика проти Дерека Чісори офіційно перенесено через пандемію COVID-19.

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