Нога ще болить, змін в кращу сторону немає, – Даяна Ястремська

Третя ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала вірогідність свого виступу в поєдинку за третє місце на Кубку Федерації.

Ястремська пропустила матч Кубка Федерації проти Естонії через травму ноги. Вже 9 лютого збірна України проведе заключний матч проти Польщі або Данії.

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Нога все ще болить, ніяких змін в кращу сторону немає. Бажання зіграти в останньому матчі є, але поки нічого не можу сказати напевно. Рішення буде прийнято завтра,

– цитує слова Ястремської Sport.ua.

Спорт 24 повідомляв, збірна України з тенісу не змогла вийти до фіналу Кубка Федерації, хоча й обіграла Естонію. Перше місце в групі В Євро-Африканської зони посіла команда Швеції.

Хто така Даяна Ястремська: дивіться відео

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