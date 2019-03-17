Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео

Українська легкоатлетка і стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала у соцмережі відео, де вона по-особливому тренується на біговій доріжці.

Спортсменка, яка нещодавно виборола для України третє місце на чемпіонаті Європи, опублікувала відео в Instagram, зазначивши що зміцнює себе незвичними тренуваннями.

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На відео помітно, як Бех-Романчук займається на біговій доріжці, ставши у зворотньому напрямку, тримаючись за спеціальну мотузку. Тобто спортсменці доводиться бігти так, ніби вона рухається спиною назад, і тримати водночас рівновагу. При цьому, бігова доріжка рухається вперед.

Моє незвичне тренування для зміцнення деяких м'язів,

– написала легкоатлетка під відео.

В коментарях шанувальники Бех-Романчук писали: "Офігенна вправа! Ноги, напевно, горять!"

Варто зазначити, що бігова доріжка вигнутої форми набагато ефективніша ніж інші. Вважається, що вона краще імітує справжній біг та вчить правильній техніці.

Увага! Без рекомендацій тренера, не варто повторювати таку вправу самотужки!

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