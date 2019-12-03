НОК визнав Романчука найкращим спортсменом листопада в Україні

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Михайло Романчук / Фото з відкритих джерел

Дворазовий призер чемпіонату світу Михайло Романчук визнаний найкращим спортсменом України в листопаді за версією НОК.

Особистого наставника спортсмена Петра Нагорного названо найкращим тренером місяця в Україні. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

До слова: Триразового переможця Олімпіади можуть дискваліфікувати на 8 років

В останньому місяці осені Романчук завоював дві медалі на етапі Кубка світу в Досі. Спочатку українець посів друге місце на 400-метрівці вільним стилем, а потім переміг на дистанції 1500 метрів і встановив новий рекорд турніру.

Для Романчука визнання найкращим спортсменом місяця в Україні є другим в кар'єрі. Вперше подібну нагороду плавець здобув у серпні 2018 року, коли завоював два золота і одне срібло чемпіонаті Європи.

До слова, на початку грудня Романчук разом зі збірною України виступить на чемпіонаті Європи на короткій воді.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Плавання
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