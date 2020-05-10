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Нокаут за 20 секунд: зірка UFC жорстко вирубив суперника – відео

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Франсис Нганну
Франсис Нганну / Jeff Bottari/Zuffa LLC

У Джексонвіллі (США) у ніч з 9 на 10 травня відбувся турнір UFC 249. У третьому за значимістю поєдинку зійшлися важковаговики – Франсис Нганну і Жаірзіньо Розенстрайк.

Обидва бійці потужні нокаутер, тому у цьому поєдинку експерти прогнозували дострокову перемогу, повідомляє 24 канал.

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Бій тривав лише 20 секунд. На самому початку Нганну пішов вперед і дістав суперника лівим боковим.

Розенстрайк впав і тільки рефері зупинив Нганну, який готовий був добивати сурінамця.

Відео нокауту

Під час підготовки до поєдинку Нганну "підірвав" соціальні мережі. Франко-камерунець підняв колишнього зіркового баскетболіста Шакіла О'Ніла, чим здобув велику популярність.

Що відомо про Франсиса Нганну?33-річний боєць змішаних єдиноборств (MMA). Посідає другу сходинку в рейтингу UFC в суперважкій вазі. Провів 18 професійних боїв, здобув 15 перемог та тричі програв.

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Автор: Михайло Гема
Теги: MMA Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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