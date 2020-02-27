Нокаут року: у тайському боксі господаря рингу "вимкнули" одним ударом коліна у голову – відео

У Бангкоку (Таїланд) відбувся турнір з тайського боксу. В одному з поєдинків зійшлися Карім Беналія з Алжиру і представник Таїланду Сеагамес, представник Алжиру здобув швидку перемогу.

Під час змагань Super Champ Muay Thai, боєць наніс всього два сильних удари у першому раунді та закінчив матч достроковою перемогою.

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Спортсмен з Таїланду пропустив удар з розвороту, опинився в нокдауні, але швидко піднявся, щоб продовжити зустріч. Коли спортсмен став на ноги, йому тут же в голову прилетів сильний удар коліном, що призвело до глибокого нокауту Сеагамеса і завершення поєдинку.

Відео нокауту