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Нокаут року: у тайському боксі господаря рингу "вимкнули" одним ударом коліна у голову – відео

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Беналія здобув ефектну перемогу / heavy.com

У Бангкоку (Таїланд) відбувся турнір з тайського боксу. В одному з поєдинків зійшлися Карім Беналія з Алжиру і представник Таїланду Сеагамес, представник Алжиру здобув швидку перемогу.

Під час змагань Super Champ Muay Thai, боєць наніс всього два сильних удари у першому раунді та закінчив матч достроковою перемогою.

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Спортсмен з Таїланду пропустив удар з розвороту, опинився в нокдауні, але швидко піднявся, щоб продовжити зустріч. Коли спортсмен став на ноги, йому тут же в голову прилетів сильний удар коліном, що призвело до глибокого нокауту Сеагамеса і завершення поєдинку.

Відео нокауту 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт
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