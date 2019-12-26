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Найкращі нокаути 2019 року: відео

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Найкращі нокаути 2019 року: відео / Top Rank

У 2019 році відбулося багато цікавих поєдинків у боксі та UFC. Спорт24 пропонує перелік найбільш ефектних нокаутів року.

Теофімо Лопес – Річард Коммі

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Сауль Альварес – Сергій Ковальов

Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс

Сергій Богачу – Тайрон Бранс

Даніел Пінеда – Мовлід Хайбулаєв

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOW @danielpitpineda!! #PFLPlayoffs

Допис, поширений PFLmma (@pflmma)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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