Найкращі нокаути 2019 року: відео
У 2019 році відбулося багато цікавих поєдинків у боксі та UFC. Спорт24 пропонує перелік найбільш ефектних нокаутів року.
Теофімо Лопес – Річард Коммі
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Сауль Альварес – Сергій Ковальов
Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс
Сергій Богачу – Тайрон Бранс
Даніел Пінеда – Мовлід Хайбулаєв
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Дмитро Митрофанов – Новак Радулович
Хорхе Масвідаль – Бен Аскрен
Іван Редкач – Девон Александер
Джессіка Андраде – Роуз Намаюнас
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла
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