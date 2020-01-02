Нокаутований Гвоздиком Стівенсон розповів, як вижив після коми

Канадський боксер Адоніс Стівенсон у грудні 2018 року програв Олександру Гвоздику та втратив титул WBC. Українець нокаутував Стівенсона, після чого Адоніс потрапив до лікарні.

Канадець був у комі, але зумів вижити та 1 квітня вийшов з лікарні. Боксер розповів, що його сім'я мотивувала боротися за життя до кінця.

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"Якби не дружина, то мене б тут вже не було. Все це завдяки моїй дружині. Я чув її, поки був в комі. Я казав собі: "Будь сильним, вона поруч заради тебе. Я не хочу залишати цей світ, не хочу вмирати й залишати свою дружину, а також свою дочку без мене. Я хочу залишатися тут.

Заради них я постійно бився, все своє життя, кожен день, навіть у комі я бився, щоб в один прекрасний момент піднятися і побачити свою дочку. Це було моєю мрією. Я нікуди не збирався йти. Я спав і водночас боровся, кажучи собі: "Твоя дочка навіть не знає тебе. Ти повинен битися!".

Коли я був дитиною я не знав свого батька. Коли я був маленьким, я постійно плакав і питав: "Чому мій батько не тут?" Я хотів дізнатися, хто він. Боже мій, та я навіть ніколи не бачив його фотографії!", – цитує Стівенсона fightnews.info.