Нокаутованого українцем боксера виписали з лікарні після важкої коми

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Адоніс Ствіенсон
Адоніс Ствіенсон / Фото з відкритих джерел

Наречена колишнього чемпіона світу Адоніса Стівенсона (29-2, 24 КО) Сімона Год розповіла, що боксера виписали додому після нокауту в бою проти українця Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО).

За словами Сімони, вони з Адонісом і їх маленькою дитиною повернулися додому, де продовжать процес реабілітації.

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"Адоніс бореться за своє життя і перемагає в цьому з кожним днем. У нас є надія, що він продовжить реабілітацію і далі, як він робить досі. Ми не знаємо, чи відновиться він на всі 100%, але у нього є щоденний прогрес і це перемога", – сказала дівчина Стівенсона у інтерв'ю ESPN.

Його перевели з Квебека в Монреаль, тому що при нинішньому його стані ризик нижче. Потроху він відновлює рухову систему в своєму тілі – він ходить, він говорить. Найсерйозніший етап вже позаду, але Адоніс все ще знаходиться на фундаментальній стадії відновлення.

Спорт 24 писав, що дівчина Стівенсона опублікувала перше фото боксера після важкого нокауту від Гвоздика.

Що трапилося з Адонісом Стівенсоном?
2 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут.

Під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.

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Теги: Спорт Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон Бокс
Джерело: 24 Канал
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