Нокаутований Усиком Белью оцінив шанси українця в бою з Повєткіним
Колишній чемпіон світу Тоні Белью заявив, що Олександр Усик повинен перемогти росіянина Олександра Повєткіна в дебютному поєдинку в суперважкій вазі.
Британський боксер згадав бій проти Олександра й заявив, що не хотів таким чином завершити кар'єру.
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Ще під час табору я знав, що зі мною все, потрібно завершувати кар'єру. На жаль, у мене не вийшло піти так, як я хотів, але я програв хлопцю, який кращий за мене. Він відмінний суперник і не можу побажати Усіку нічого, крім успішності й щастя в кінці. Бій з Повєткіним у супертяжах? Він переможе, принаймні, я так вважаю,
– заявив боксер.
У листопаді 2018 року Усик успішно захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Українець переміг саме Белью.
Свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.
Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.
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