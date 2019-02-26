Нокаутований Усиком Белью оцінив шанси українця в бою з Повєткіним

Колишній чемпіон світу Тоні Белью заявив, що Олександр Усик повинен перемогти росіянина Олександра Повєткіна в дебютному поєдинку в суперважкій вазі.

Британський боксер згадав бій проти Олександра й заявив, що не хотів таким чином завершити кар'єру.

Читайте також: Усик показав, що робить для переходу в суперважку вагу: фото

Ще під час табору я знав, що зі мною все, потрібно завершувати кар'єру. На жаль, у мене не вийшло піти так, як я хотів, але я програв хлопцю, який кращий за мене. Він відмінний суперник і не можу побажати Усіку нічого, крім успішності й щастя в кінці. Бій з Повєткіним у супертяжах? Він переможе, принаймні, я так вважаю,

– заявив боксер.

У листопаді 2018 року Усик успішно захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Українець переміг саме Белью.

Свій наступний бій українець проведе у вищій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram