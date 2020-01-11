Норвегія на останніх метрах виграла чоловічу естафету у Франції, Україна 10-а

Услід за жіночою естафетою в німецькому Обергофі відбулася і чоловіча гонка. Естафету в рамках 4 етапу Кубка світу виграла збірна Норвегії. Друге місце посіла Франція, а третє – Німеччина. Збірна України невдало провела гонку, фінішувавши на 10-й сходинці.

Боротьба за золото

Перший етап найкраще провела Норвегія, за яку біг Ларс-Гельге Біркеланн. У межах десяти секунд після норвежця трималися ще 8 збірних.

Новини за темою: Жіноча збірна України виборола 6-е місце в естафеті, Екгофф вирвала перемогу для Норвегії

Після другого етапу досить несподівано лідирувати почала Білорусь на чолі із Сергієм Бочарніковим. Але перед передачею естафети норвежець Ерленн Бйонтегор випередив білоруса. Пів хвилини норвежцю та білорусу програли Гаранічев та Крчмар.

Йоханнес Дале зберіг лідерство для Норвегії на третьому етапі, хоча й вимушений був піти на коло штрафу. Услід за Далле біг білорус Роман Єльотнов. Француз Сімон Дестьє та німець Арнд Пайффер програвали лідеру понад хвилину.

На останньому етапі за Норвегію біг Ветле Шостад Крістіансен. Він впевнено відпрацював на першій стрільбі, але пішов на коло штрафу після стійки. Цим ледь не скористався Фійон Майє.

Француз тривалий час лідирував, але на фініші Крістіансен пішов в атаку та приніс Норвегії перемогу.

Фійон Майє задовольнився сріблом. Бенедикт Доль спокійно фінішував третім, здобувши для Німеччини бронзу.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Як виступили українці

У збірній України розпочинав естафету Артем Тищенко. Він чисто відпрацював на першій стрільбі, але допустився аж 5 промахів на другій. Таким чином, Артем пробіг 2 кола штрафу й скотився на 23 сходинку.

Покращив позицію України на другому етапі Артем Прима. Посприяла цьому стрільба Артема, який використав тільки 1 запасний патрон.

Прима передав естафету Антону Дудченку 18-м. На першій стрільбі Антон відпрацював впевнено й вийшов зі стадіону 14-м. Ще три позиції Антон відіграв після стійки, використавши один запасний патрон.

Закривав естафету Сергій Семенов, який повернувся у збірну після тривалої перерви.

На другу стрільбу Сергій прийшов у топ-6, але через штрафне коло втратив шанс поборотися за високі позиції. Україна фінішувала 10-ю.