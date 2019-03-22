Норвегія виграла Кубок націй з біатлону, збірна України завершила сезон у топ-10

Чоловіча збірна України з біатлону посіла десяте місце в загальному заліку Кубка націй сезону 2018/2019.

В активі українських біатлоністів 5391.0 бали. Вони програли Швейцарії, яка на 9-у місці, всього 22 бали.

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Дмитро Підручний здобув для України 1103 бали, Артем Прима – 1015, Сергій Семенов – 750, Артем Тищенко – 496, Руслан Ткаленко – 247, Тарас Лесюк – 217, Віталій Труш – 82.

На першому місці опинилися норвежці на чолі з титулованим Йоганнесом Бьо.

Many congratulations to the @NSSF_Biathlon team who win the Nations Cup Score on the men's side! #HOL19



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KPreNmzgbZ — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Друге місце посіла збірна Франції, а третє – збірна Німеччини.

Зазначимо, що норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо також достроково оформив перемогу в загальному заліку Кубка світу і виграв Малий кришталевий глобус у спринті.

It's been a season to remember for @7ohannesbo -- and today he's receiving the Discipline Globes for the Sprint Score and the Individual Score! And there could be more to come.... #HOL19



You can watch all @IBU_WC races on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hql5r3FDKs — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Жіноча збірна України з біатлону завершила сезон на сьомій сходинці.

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