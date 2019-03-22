Норвегія виграла Кубок націй з біатлону, збірна України завершила сезон у топ-10

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / twitter.com

Чоловіча збірна України з біатлону посіла десяте місце в загальному заліку Кубка націй сезону 2018/2019.

В активі українських біатлоністів 5391.0 бали. Вони програли Швейцарії, яка на 9-у місці, всього 22 бали.

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Дмитро Підручний здобув для України 1103 бали, Артем Прима – 1015, Сергій Семенов – 750, Артем Тищенко – 496, Руслан Ткаленко – 247, Тарас Лесюк – 217, Віталій Труш – 82.

На першому місці опинилися норвежці на чолі з титулованим Йоганнесом Бьо.

Друге місце посіла збірна Франції, а третє – збірна Німеччини.

Зазначимо, що норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо також достроково оформив перемогу в загальному заліку Кубка світу і виграв Малий кришталевий глобус у спринті.

Жіноча збірна України з біатлону завершила сезон на сьомій сходинці.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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